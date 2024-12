Resultado muito pesado para Nuno Tavares e companhia. A Lazio perdeu em casa com o Inter de Milão, por 6-0, na pior derrota desta temporada.

A equipa romana até tinha começado bem a época, mas tem vindo a soçobrar nas últimas jornadas. A primeira parte acabou com uma vitória por 2-0 dos forasteiros, com golos de Çalhanoglu (grande penalidade) e de Dimarco, em cima dos 45 minutos.

Na segunda parte, qualquer esperança de reviravolta saiu gorada. Aconteceram dois golos de rajada, de Barella aos 51m e Dumfries aos 53m. Mais tarde, Carlos Augusto e Marcus Thuram completaram o resultado.

Com este resultado, o Inter de Milão descolou da Lazio na tabela da Serie A, somando agora 34 pontos, em terceiro posto. A Lazio fica com os mesmos 31 no quinto lugar.