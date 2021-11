O Inter venceu no terreno do Veneza, por 2-0, e consolidou o terceiro lugar na Liga italiana, a um ponto dos líderes Nápoles e Milan, que ainda não jogaram nesta jornada.

O primeiro golo dos homens de Milão foi apontado pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 34 minutos. Já no sexto minuto de compensação do segundo tempo, o avançado argentino Lautaro Martínez colocou um ponto final no marcador, através de uma grande penalidade.

O Inter soma 31 pontos e completa o pódio do campeonato italiano e o Veneza, com 15, é 15.º classificado.