O Cagliari oficializou esta quinta-feira a contratação de Diego Godín.

O defesa-central uruguaio deixa o Inter de Milão, como o próprio já tinha anunciado, e assina pelo emblema rossoblù até 2023.

Aos 34 anos, Godín vai conhecer o quarto clube na Europa, depois de ter representado o Villarreal, o Atlético de Madrid e o Inter. No uruguai, representou o CA Cerro e o Nacional.

Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵



Benvenuto in famiglia 🥰

Bienvenido en familia 🤩

Welcome in the family 😎



➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH