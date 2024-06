O Inter de Milão aprovou nesta terça-feira a nova composição do Conselho de Administração do clube numa Assembleia de Acionistas realizada no Hotel Palazzo Parigi, em Milão.

Após a Assembleia de Acionistas, realizou-se a primeira reunião do Conselho de Administração, durante a qual Giuseppe Marotta foi confirmado como Presidente, esclarece o clube em comunicado no site oficial.

O italiano Giuseppe Marotta já estava no conselho de administração. A escolha foi do fundo norte-americano Oaktree. Marotta sucede ao chinês Steven Zhang na liderança do clube que foi campeão da Serie A na época passada.

Aos 67 anos, o novo presidente já teve passagens pela Juventus, Sampdoria e Atalanta.