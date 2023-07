O Inter de Milão anunciou este sábado que chegou a acordo com o defesa-central Stefan de Vrij para um novo contrato até 2025.

O anterior vínculo do jogador neerlandês com os nerazzurri terminou no final de junho, mas o emblema de Milão, que já tinha contratado Francesco Acerbi em definitivo, conseguiu segurar mais um elemento do eixo da defesa. Por outro lado, Milan Skriniar saiu a custo zero para o PSG.

De Vrij, de 31 anos, está a caminho da sexta temporada no Inter: em 2022/23, fez 38 jogos e marcou um golo.