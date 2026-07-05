O Real Madrid contratou Denzel Dumfries ao Inter de Milão, anunciaram os dois clubes, este domingo.

A transferência já estava prevista, até porque, há cerca de um mês, Florentino Pérez tinha garantido que iria recrutar o lateral-direito neerlandês. Entretanto, o Inter confirmou que os «merengues» pagaram o valor da cláusula de rescisão, que era de apenas 20 milhões de euros, um valor que tinha sido acordado aquando da última renovação de contrato, em 2024.

O lateral de 30 anos assinou um vínculo válido por quatro épocas (até 2030) com os madrilenos.

Formado no Sparta Roterdão e com passagens por Heerenveen e PSV, Dumfries chegou ao Inter há cinco temporadas. Nos «nerazzurri», marcou 27 golos e deu 28 assistências em 207 jogos. No total, conquistou oito troféus.

Depois do central Ibrahima Konaté e do lateral-esquerdo Marc Cucurella, José Mourinho garante mais um reforço para a defesa do Real Madrid. Além destes, também o médio português Bernardo Silva já está confirmado no plantel «merengue» para 2026/27, que marca o regresso de Mourinho ao clube.