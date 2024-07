Mehdi Taremi foi a grande figura na vitória do Inter de Milão frente ao Lugano (3-2), esta quarta-feira, no primeiro teste de pré-época do campeão italiano.

O avançado do Irão, que assinou pelos «nerazzurri» depois de terminar contrato com o FC Porto, assistiu Joaquín Correa para o primeiro golo do jogo. Os suíços responderam com o bis de Przybylko, mas Taremi também bisou e garantiu o triunfo ao Inter.