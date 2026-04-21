Após um 0-0 na primeira mão, em Como, o Inter de Milão aproveitou o fator casa para bater a equipa lombarda por 3-2. Um resultado impressionante, tendo em conta que o Como esteve a ganhar por 2-0.

Martin Baturina e Lucas da Cunha (de ascendência portuguesa) fizeram os golos da equipa de Césc Fàbregas. Aos 48 minutos, o Como parecia encaminhado para uma final histórica da Taça de Itália.

Porém, o Inter teve uma palavra a dizer. O turco Hakan Çalhanoglu reduziu aos 69m, empatou aos 86m (de cabeça) e assistiu o golo da vitória aos 89m, marcado pelo suplente utilizado Petar Sucic, com um remate no coração da área.

O Inter, vencedor da Taça em 2023, fica à espera da outra meia-final disputada entre a Lazio de Nuno Tavares e a Atalanta. Na primeira mão, houve um empate a duas bolas.