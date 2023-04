Depois de eliminar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Inter de Milão regressou à ação no campeonato italiano e venceu por 3-0 no reduto do Empoli, na 31.ª jornada.

Simone Inzaghi promoveu várias alterações no onze nerazzurri e os golos só chegaram na segunda parte. O primeiro foi da autoria de Romelu Lukaku, aos 48 minutos, com um remate rasteiro à entrada da área.

O avançado belga bisou aos 76 minutos, com um pontapé cruzado e em força.

Mas Lukaku ainda não estava saciado e, a dois minutos dos 90, assistiu Lautaro Martínez – lançado na segunda parte – para o 3-0.

Com esta vitória, o Inter ultrapassa o Milan e é quinto classificado, à condição, com 54 pontos. Já o Empoli, é 15.º, com 32.