O Milan venceu este sábado o Inter de Milão no dérbi da cidade italiana, por 2-1, em jogo realizado em San Siro, relativo à quarta jornada da Serie A, a primeira liga transalpina.

Triunfo histórico para o Milan, simbólico para Zlatan Ibrahimovic, que foi o grande protagonista do jogo com um bis e permitiu aos rossoneri a primeira vitória sobre o Inter para o campeonato, na condição de visitante, dez anos depois. Curiosamente, foi o sueco que, na primeira passagem pelo Milan, valeu esse triunfo sobre os nerazzurri (0-1), a 14 de novembro de 2010.

Aos 12 minutos, Ibrahimovic inaugurou o marcador, na recarga a uma grande penalidade por si marcada e defendida para a frente por Handanovic. Pouco depois, o português Rafael Leão cruzou do lado esquerdo para o desvio de primeira do sueco de 39 anos, que assinou o 0-2 no marcador ao minuto 16.

Aos 28 minutos, Romelu Lukaku reduziu a diferença, mas a equipa de Antonio Conte não conseguiu evitar a derrota no dérbi.

O Milan, que esteve praticamente a cair com o Rio Ave no play-off da Liga Europa, acentua um início fulgurante na liga italiana: é líder isolado, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias. A Atalanta, que era a outra equipa só com vitórias até este sábado, perdeu com o Nápoles. O Inter tem sete pontos, sofreu a primeira derrota e é sexto classificado à condição.

Foi a primeira vitória do Milan sobre o Inter para o campeonato em quase cinco anos: a última tinha sido a 21 de janeiro de 2016, em casa (3-0).