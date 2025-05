Más notícias para o Inter Miami! Na madrugada desta quarta-feira, Jordi Alba saiu lesionado na vitória frente ao CF Montreal (4-2) e poderá desfalcar a equipa norte-americana no Mundial de Clubes.

O lateral espanhol foi substituído aos 24 minutos, com dores na perna direita. Esta temporada tem sido um dos pilares da equipa orientada por Javier Mascherano e já fez um total de 24 jogos.

De recordar que o Inter Miami é adversário do FC Porto no Mundial de Clubes, com ambas as equipas a pertencerem ao grupo A e a defrontarem-se no dia 19 de junho.