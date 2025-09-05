Luis Suárez foi suspenso por seis jogos por cuspir num elemento do staff do Seattle Sounders, após a derrota do Inter Miami na final da Leagues Cup.

O avançado uruguaio esteve envolvido num dos focos de tensão que se gerou logo após o apito final, mas também Sergio Busquets foi protagonista. O médio espanhol deu um soco num adversário e apanhou dois jogos de castigo. Já Tomas Aviles, também do inter Miami, foi suspenso por três partidas.

O comité organizador da Leagues Cup também aplicou uma suspensão de cinco jogos ao adjunto do Sounders, Steven Lenhart, por conduta violenta.

Estas suspensões, importa dizer, serão apenas cumpridas na Leagues Cup, uma competição que junta equipas da MLS e da liga mexicana. A MLS «reserva-se no direito de impor novas ações disciplinares aos jogadores e às equipa técnicas envolvidas».

Suárez, que se desculpou com uma publicação nas redes sociais na quinta-feira, já foi suspenso três vezes por morder adversários e uma vez por ofensa racial. Contudo, neste último caso, negou a acusação.