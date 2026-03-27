Inter Miami anuncia nova «bancada Lionel Messi» no estádio
Clube prefere homenagear jogador argentino no presente, antes da despedida do atleta
Clube prefere homenagear jogador argentino no presente, antes da despedida do atleta
O Inter Miami revelou, esta sexta-feira, no site oficial do clube, a inauguração do novo nome de uma das bancadas do NU Stadium, que se vai chamar Lionel Messi. Com esta mudança, o astro argentino entra para uma lista restrita de jogadores com uma homenagem no estádio onde ainda atuam.
«Tradicionalmente, os tributos olham para o passado. São construídos a partir da nostalgia. Da memória. Este é diferente. Este nasce do presente. Pelo que está a acontecer agora. Pelo que se sente sempre que o Leo entra em campo. Reconhecer alguém nem sempre é fechar um capítulo. Às vezes, trata-se de perceber que se está a presenciar algo único», escreveu o clube de Miami no anúncio oficial.
Lionel Messi chegou ao Inter Miami em 2023 e desde aí tem vindo a bater recordes no clube, fundado em 2018, nomeadamente de golos e assistências.
O argentino de 38 anos tornou-se automaticamente um dos capitães, somando 82 golos e 53 assistências nos 94 jogos disputados pelo Inter Miami.