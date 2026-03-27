O Inter Miami revelou, esta sexta-feira, no site oficial do clube, a inauguração do novo nome de uma das bancadas do NU Stadium, que se vai chamar Lionel Messi. Com esta mudança, o astro argentino entra para uma lista restrita de jogadores com uma homenagem no estádio onde ainda atuam.

«Tradicionalmente, os tributos olham para o passado. São construídos a partir da nostalgia. Da memória. Este é diferente. Este nasce do presente. Pelo que está a acontecer agora. Pelo que se sente sempre que o Leo entra em campo. Reconhecer alguém nem sempre é fechar um capítulo. Às vezes, trata-se de perceber que se está a presenciar algo único», escreveu o clube de Miami no anúncio oficial.

Lionel Messi chegou ao Inter Miami em 2023 e desde aí tem vindo a bater recordes no clube, fundado em 2018, nomeadamente de golos e assistências.

O argentino de 38 anos tornou-se automaticamente um dos capitães, somando 82 golos e 53 assistências nos 94 jogos disputados pelo Inter Miami.