O Inter Miami tranquilizou a nação argentina cerca de 24 horas após Lionel Messi ter sido substituído devido a queixas na coxa esquerda durante o jogo com o Philadelphia Union para a MLS.

Em comunicado, o emblema da Flórida informou que o desconforto físico sentido deveu-se a uma sobrecarga associada a «fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda».

Messi está em repouso e a data do regresso à atividade física do jogador vai depender da evolução do estado clínico.

