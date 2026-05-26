Internacional
Há 11 min
Inter Miami tranquiliza depois dos alarmes: Messi não está lesionado
Astro argentino foi substituído no último jogo com queixas na coxa esquerda
O Inter Miami tranquilizou a nação argentina cerca de 24 horas após Lionel Messi ter sido substituído devido a queixas na coxa esquerda durante o jogo com o Philadelphia Union para a MLS.
Em comunicado, o emblema da Flórida informou que o desconforto físico sentido deveu-se a uma sobrecarga associada a «fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda».
Messi está em repouso e a data do regresso à atividade física do jogador vai depender da evolução do estado clínico.
