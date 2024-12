Javier Mascherano foi apresentado, esta terça-feira, como novo treinador do Inter Miami e assumiu que a possibilidade de trabalhar com «jogadores de renome» e «muitas jovens promessas» foi decisiva para aceitar o convite.

O técnico argentino foi questionado sobre se a relação pessoal com Lionel Messi poderia afetar a rotina, mas negou e até deu o exemplo dos Jogos Olímpicos Paris 2024, quando teve de treinar Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, que é também amigo do antigo internacional argentino.

«Não nego a relação que tenho com o Leo. Tenho uma relação de amizade por todo o tempo em que jogámos, mas as decisões e metodologias terão de ser questionadas a quem toma as decisões. Estou com vontade de demonstrar o que realmente valho, é para isso que servem estes desafios», começou por dizer.

«Tenho mais três jogadores [Jordi Alba, Sergi Busquets e Luis Suárez] no plantel com quem joguei muito tempo e tenho uma relação muito próxima. Não vou negar que tenho uma amizade. Tive de treinar Otamendi, que era meu amigo, mas as coisas separam-se. Não vou colocar a minha relação em risco por causa de um cargo. Uma coisa é trabalho e outra coisa é amizade», completou.