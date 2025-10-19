O Inter Miami goleou o Nashville na madrugada deste domingo, em mais uma jornada da MLS. Na verdade, a última da fase regular... e com Lionel Messi em evidência.

O argentino anotou um hat-trick e sagrou-se o melhor marcador desta fase, após o triunfo por 5-2.

Messi inaugurou o marcador aos 34 minutos, com um colocado remate à entrada da área, após excelente trabalho individual a fazer lembrar outros tempos. Marcou o segundo aos 63, de penálti, com classe.

O camisola dez completou o 'hat-trick' aos 81 minutos e ainda assistiu o venezuelano Telasco Segovia, ex-Casa Pia, que selou o 5-2.

Messi fica assim com 29 golos, mais cinco do que o gabonês Denis Bouanga (Los Angeles) e do que o inglês Sam Surridge (Nashville), ambos com 24 tentos anotados.

O argentino, de 38 anos, já não era o melhor marcador de um campeonato desde 2020/21, quando foi o 'rei' dos goleadores da Liga espanhola pela oitava vez, um recorde, e quinta consecutiva, ao serviço do FC Barcelona.

O Inter Miami acabou a conferência Este no terceiro lugar, com 65 pontos, os mesmos de Cincinnati, segundo, e menos um do que Philadelphia Union, primeiro, e, na primeira ronda dos play-offs, à melhor de três jogos, defrontará precisamente Nashville, sexto.