Sergio Busquets vai terminar a carreira no final da presente temporada. O internacional espanhol, de 37 anos, que representa os norte-americanos do Inter Miami, revelou a decisão nas redes sociais.

«Estes vão ser os últimos seis meses em campo. Foram quase 20 anos a desfrutar de uma história incrível, com a qual sempre sonhei. Retiro-me feliz e orgulhoso. Obrigado a todos e ao futebol pelo que me deram. Todos os fins são um novo começo», escreveu o jogador.

El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi 💗



Read more about Busi’s final season with the club here: https://t.co/slFNlOolXu pic.twitter.com/uip3YUYE4N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2025

Busquets construiu uma carreira notável em Barcelona, onde conquistou mais de 30 troféus, entre os quais três Ligas dos Campeões e nove edições da Liga espanhola.

Desde 2023, representa o Inter Miami, de Lionel Messi. Com o clube apurado para o play-off da Liga norte-americana de futebol [MLS], Busquets acalenta esperanças em fechar a carreira com mais um título no palmarés.

O médio, filho do antigo guarda-redes do Barcelona, Carles Busquets, representou a Seleção espanhola em mais de 140 ocasiões, ajudando-a a conquistar um Mundial [2010] e um Europeu [2012].

