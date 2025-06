Com uma exibição de grande nível de Lionel Messi, o Inter Miami goleou na receção ao Columbus Crew, por 5-1, na última madrugada.

O primeiro golo surgiu logo aos 13 minutos, por intermédio do avançado Tadeo Allende, após um passe longo de Messi.

Depois da assistência, Messi assinou um bis na primeira parte. Em cima do quarto de hora, o internacional argentino aproveitou um erro do guarda-redes adversário e fez um chapéu para aumentar a vantagem. Aos 24 minutos, voltou a bater o guardião do Columbus Crew e novamente com um chapéu.

Na segunda parte, os visitantes reduziram por César Ruvalcaba (58m), mas, pouco tempo depois, Luis Suárez (64m) também se juntou à lista de mercadores, com uma finalização a passe do ex-Casa Pia Telasco Segovia.

Mesmo ao cair do pano, Messi somou a segunda assistência na partida, desta feita para Fafa Picault (89m).

Este triunfo permitiu ao Inter Miami subir ao terceiro lugar da Conferência Este da Major League Soccer, agora com 29 pontos, a um do Cincinnati e a cinco dos Philadelphia Union, embora a equipa de Messi, adversária do FC Porto no Mundial de Clubes, tenha menos um jogo.