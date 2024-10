O Inter Miami conquistou na última noite o segundo título desde que Lionel Messi está no clube: depois da Leagues Cup, agora a equipa da Flórida venceu a Supporters’Shield, de vencedor da fase regular da MLS.

E fê-lo em grande, ao triunfar em casa do atual campeão da Liga norte-americana de futebol, o Columbus Crew, por 3-2.

Messi foi decisivo, com dois belos golos: aos 45 minutos abriu o marcador com um grande remate de livre direto, cinco minutos depois, nos descontos, bisou numa finalização com classe.

No início da segunda parte, a formação da casa reduziu, por Diego Rossi, mas Luis Suárez fez o 3-1 logo a seguir. O máximo que o Columbus Crew fez, antes de ficar reduzido a dez unidades – Rudy Camacho foi expulso –, foi marcar novamente, por Chucho Hernández, de penálti.

O mesmo Chucho dispôs de novo penálti a seis minutos do fim, mas não conseguiu concretizar.

Assim, a festa foi feita pelo Inter Miami, vencedor da fase regular da MLS.