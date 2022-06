O Inter Milão é nesta altura dos clubes mais ativos no mercado de transferências. Depois de nesta última temporada ter perdido o título de campeão para o rival Milan, o clube quer construir uma equipa mais forte para a próxima época.

Nesse sentido, o administrador delegado Beppe Marotta fez um ponto da situação sobre os vários dossiers, começando por confirmar dois nomes: o médio Mkhitaryan e o guarda-redes André Onana são reforços do Inter, chegando da Roma e do Ajax, respetivamente, ambos a custo zero por estarem em final de contrato.

«Posso confirmar que Mkhitaryan será oficializado nos próximos dias e que Onana já chegou a Milão», referiu, antes de falar de uma das maiores novelas deste mercado: o belga Lukaku.

«Ainda não estamos prontos para anunciar Lukaku. Estamos a tentar construir uma equipa competitiva dentro dos limites da sustentabilidade e o caminho que leva a Lukaku é possível, mas ainda há algumas dificuldadesa ultrapassar. Vamos ver como corre.»

Por fim, o administrador delegado falou também das negociações para contratar Paulo Dybala, que está livre no mercado.

«É certamente um objetivo nsso, mas há questões económicas ainda por resolver. Não vamos cometer loucuras por ele e por Lukaku, por isso há que esperar para ver no que dá. Se não conseguirmos estes jogadores, vamos seguir em frente.e pensar noutros nomes.»