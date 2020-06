O Inter de Milão espera garantir a contratação de Achraf Hakimi nas próximas horas. O lateral direito pertence ao Real Madrid, destacou-se durante o empréstimo ao Borussia Dortmund e tem atraído o interesse de vários clubes.

«A vontade da família Zhang é continuar a comprar jogadores importantes e confirmo que estamos em negociações avançadas por Hakimi. É uma operação muito, muito importante», reconheceu Giuseppe Marotta, administrador delegado da Juventus, à Sky Sports italiana.

Achraf Hakimi, internacional marroquino de 21 anos, formou-se no Real Madrid e fez a estreia pela equipa principal dos merengues na temporada 2017/18. Seguiram-se duas épocas de empréstimo ao Borussia Dortmund, com números excelentes. Terminou a temporada 2019/20 com 45 jogos e 9 golos ao serviço da formação alemã.