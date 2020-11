Um, dois, três. O Inter de Milão foi ao Città del Tricolore vencer o Sassuolo, grande sensação do início de Serie A, por 3-0, resultado que ditou a primeira derrota dos comandados de Roberto De Zerbi no principal campeonato italiano de futebol, à nona jornada, este sábado.

Ao quarto de hora, a equipa comandada por Antonio Conte, que ficou sem Marcelo Brozovic em cima do jogo devido à covid-19, já vencia por dois golos.

O primeiro tento dos visitantes foi apontado aos quatro minutos, por Alexis Sánchez, após um trabalho de Lautaro Martínez na área. O segundo surgiu num autogolo de Chiriches, que desviou de forma infeliz um forte pontapé de Arturo Vidal na área, ao minuto 14.

Na segunda parte, Matteo Darmian serviu Roberto Gagliardini para o 0-3 final no marcador, que permitiu ao Inter de Milão igualar os 18 pontos do Sassuolo e ficar, à condição, no segundo lugar.

Com este desfecho, a Roma de Paulo Fonseca e a Juventus de Cristiano Ronaldo ficam de olho no pódio da classificação. A equipa da capital tem 17 pontos e só joga no domingo, ante o Nápoles. Caso vença, sobe ao segundo lugar. Mas este pode ser à condição da Juventus ainda este sábado: a equipa de Turim tem 16 pontos e pode ficar na vice-liderança caso bata o Benevento (17h00). O líder Milan tem 20 pontos e recebe a Fiorentina no domingo, podendo assim alargar a vantagem para o novo segundo classificado, qualquer que seja ao final da ronda.