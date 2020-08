Itália até era o terceiro país com mais presenças em finais da Liga Europa/Taça UEFA (15), mas há mais de duas décadas que não tinha qualquer representante no jogo decisivo da segunda prova de clubes mais importante do «velho continente».

Esta segunda-feira, o Inter pôs termo a uma seca que durava desde 1999, ano em que o Parma não só chegou à final da então Taça UEFA, como a ganhou, com uma vitória categórica por 3-0 sobre o Marselha. Desde então, várias presenças transalpinas em meias-finais, mas nunca para além disso.

Até agora, numa noite em que a goleada ao Shakhtar Donetsk por 5-0 permitiu aos nerazzurri não só garantirem a 16.ª presença italiana numa final desta competição, como fixarem novos recordes. Tornaram-se na primeira equipa da história desta competição (1971-…) a a vencer uma meia-final com pelo menos mais cinco golos marcador do que o adversário e chegaram aos 111 golos na presente temporada, um máximo que deixou para trás os registos de 2006/07e 1950/51, com 107 remates certeiros.

Refira-se ainda que o Inter é a equipa mais concretizadora das competições europeias na presente temporada: são 25 golos distribuídos por Liga dos Campeões (13) e Liga Europa (10). Entre o top-5, só há mais uma equipa em prova: o Bayern Munique, com 20.

Nesta sexta-feira, o Inter terá, diante do Sevilha, a oportunidade de consolidar recordes e tornar-se na segunda equipa com mais vitoriosa na Liga Europa/Taça UEFA, prova que venceu em três ocasiões, todas na década de 90 e a última delas em 1998.