O Inter Milão entrou a vencer na Serie A 2023/24, batendo o Monza de Dany Mota e Pedro Pereira por 2-0, na 1.ª jornada da prova.

Lautaro Martínez, com dois golos (8m e 76m) decidiu o encontro. Dany Mota entrou ao minuto 60 e Pedro Pereira seguiu as pisadas do avançado pouco depois (70m).

O Nápoles, com Mário Rui como suplente utilizado (76m), garantiu um triunfo por 3-1 na visita ao Frosinone.

A Fiorentina venceu fora de portas o Génova (1-4) e o Hellas Verona garantiu os três pontos no reduto do Empoli (0-1).

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A.