O campeão Inter de Milão encerrou a Serie A italiana desta época com uma goleada por 5-1 na receção à Udinese, em jogo da 38.ª e última jornada do principal campeonato transalpino.

Ao intervalo, a equipa comandada por Antonio Conte já vencia por 2-0, fruto dos golos de Ashley Young (8m) e de Christian Eriksen (44m).

Na segunda parte, Lautaro Martínez fez o 3-0 aos 55 minutos, Perisic o 4-0 aos 64 minutos e, finalmente, Romelu Lukaku assinou o quinto tento do líder da liga, ao minuto 71. A Udinese reduziu por Roberto Pereyra, aos 79 minutos.

O Inter acaba assim o campeonato com 91 pontos. A Udinese termina com 40 pontos e só cairá do 14.º para o 15.º lugar se o Spezia vencer a Roma.

Os dois primeiros golos do Inter: