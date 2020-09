O Inter de Milão venceu esta quarta-feira o Benevento por 5-2, no Estádio Ciro Vigorito, em jogo da segunda jornada da primeira Liga italiana, que teve também triunfo histórico do Spezia ante a Udinese (0-2).

Logo aos 28 segundos, o Inter de Milão apontou o primeiro golo do jogo, numa jogada iniciada num passe enorme de Kolarov. O lateral-esquerdo pontapeou forte na diagonal, lançando Hakimi, que após uma tabela, cruzou para o desvio certeiro de Lukaku.

Aos 25 minutos, Gagliardini, com uma «bomba» de pé esquerdo, na área, a passe de Ashley Young, assinou o 0-2 no marcador. Pouco depois, ao minuto 28, Lukaku bisou para o terceiro da equipa de Milão: desta feita, Gagliardini esteve na jogada, mas com a assistência.

Quem marcou após assistir foi Hakimi, que ditou o 1-4 ao intervalo, com o golo apontado aos 42 minutos. Pouco antes, após uma má saída do Inter, o Benevento tinha feito o primeiro golo, por Caprari (34m).

Na segunda parte, Lautaro Martínez sentenciou quaisquer dúvidas no marcador, ao anotar o quinto golo dos visitantes, aos 71 minutos. Caprari, à semelhança de Lukaku, também bisou, consumando o 2-5 final, ao minuto 76.

Depois do 4-3 à Fiorentina, o Inter volta a vencer num jogo cheio de golos e junta-se ao grupo da frente da classificação – Nápoles, Milan e Hellas Verona - com seis pontos. O Benevento, que vencera a Sampdoria (2-3) na primeira ronda, soma três pontos, no 12.º lugar.

Já o Spezia somou a primeira vitória da sua história na Serie A, na primeira presença no escalão: o triunfo em Udine foi construído com bis de Galabinov. Os golos foram apontados aos 29 minutos e aos 90+4’. Os visitantes, mesmo em inferioridade, conseguiram manter e aumentar a vantagem, dado que Terzi foi expulso com duplo amarelo, ao minuto 66. A Udinese segue na cauda da tabela, ainda sem pontuar. O Spezia tem três pontos.

O primeiro golo do Inter, após grande passe de Kolarov: