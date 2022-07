O Inter de Milão apresentou, nesta terça-feira, o novo equipamento principal que os jogadores vão usar na próxima temporada e um pormenor salta, desde logo, à vista: as riscas verticais azuis e pretas estão de regresso.

«A inspiração criativa do novo equipamento principal celebra os valores históricos do Inter ao abraçar a tradição com o regresso das clássicas riscas pretas e azuis, inspiradas no design dos anos 60», refere o clube, que pretende ainda «reforçar o vínculo com a cidade». Prova disso, é o interior da gola, onde surge uma inscrição de «Milão».

De resto, a camisola do emblema da Serie A destaca-se ainda por outro pormenor da gola, já que esta é ligeiramente mais subida do que o tradicional.

Os calções e as meias, que compõem o restante equipamento, são pretos.