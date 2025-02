Esta sexta-feira, o Inter anunciou que o guarda-redes Yann Sommer foi operado ao polegar direito, depois de o ter fraturado na véspera.

«Na tarde desta sexta-feira, Yann Sommer foi operado no Instituto Humanitas Pio X de Milão. A intervenção correu perfeitamente e Sommer, após um período de descanso, irá consultar a equipa médica do clube para iniciar a sua reabilitação na próxima semana», comunicou o clube italiano.

O Inter não avançou com o tempo de paragem do suíço face à «fratura da cabeça da falange proximal do polegar da mão direita», mas os meios de comunicação italianos avançam que deverá ser de um mês.

Esta temporada, o guarda-redes de 36 anos já leva um total de 35 jogos com a camisola do Inter. Os Nerazzurri estão em segundo lugar do campeonato, a dois pontos do líder Nápoles, com o qual jogam no próximo dia 2 de março.