Já depois da «loucura» da luta pelos lugares europeus, a Liga italiana prosseguiu o futebol de domingo com duas equipas já sem objetivos por lutar.

O Inter, já campeão, recebeu e cedeu um empate com o já despromovido Hellas Verona (1-1). Depois de uma primeira parte sem golos, o segundo tempo abriu com o autogolo de Andrias Edmundsson - que deu vantagem ao Inter (47m). Já em tempo de compensação, o escocês Kieron Bowie fixou o resultado final (90+1m).

Com este empate (1-1), o Inter quebra uma série de três jogos a vencer e perfaz 86 pontos ainda com uma jornada por disputar. O Hellas Verona, por sua vez, segue na 19.ª e penúltima posição com 21 pontos.

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