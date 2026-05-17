Internacional
Há 44 min
Itália: Inter já campeão cede empate com o já despromovido Hellas Verona
Golo em tempo de compensação atribuiu um ponto a cada equipa
TFR
Golo em tempo de compensação atribuiu um ponto a cada equipa
TFR
Já depois da «loucura» da luta pelos lugares europeus, a Liga italiana prosseguiu o futebol de domingo com duas equipas já sem objetivos por lutar.
O Inter, já campeão, recebeu e cedeu um empate com o já despromovido Hellas Verona (1-1). Depois de uma primeira parte sem golos, o segundo tempo abriu com o autogolo de Andrias Edmundsson - que deu vantagem ao Inter (47m). Já em tempo de compensação, o escocês Kieron Bowie fixou o resultado final (90+1m).
Com este empate (1-1), o Inter quebra uma série de três jogos a vencer e perfaz 86 pontos ainda com uma jornada por disputar. O Hellas Verona, por sua vez, segue na 19.ª e penúltima posição com 21 pontos.
Confira os jogos e a classificação da Serie A.
RELACIONADOS
HISTÓRICO: Bruno Fernandes iguala recorde de assistências no triunfo do United
Itália: manhã para esquecer atira Juventus para fora da zona Champions
«Ver o Ac. Viseu regressar à Liga transporta-me para as memórias de miúdo...»
É o autogolo do ano? Lesionado leva com a bola e faz «chapéu» ao guarda-redes
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS