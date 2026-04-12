O Inter solidificou a liderança na Liga italiana. Depois do empate do Nápoles e da derrota do Milan, os nerazzurri estiveram perto de perder no reduto do Como, mas operaram uma reviravolta para conseguir a vitória (4-3).

A jogar em casa, a equipa de Cesc Fàbregas foi a primeira a marcar. Já depois da meia-hora de jogo, Álex Valle, jovem defesa ex-Barcelona, fez o primeiro do encontro (34m). Pouco depois, Nico Paz, argentino que tem estado em destaque nos italianos, dilatou para o Como (45m).

Ainda antes do intervalo, o Inter foi capaz de reduzir a desvantagem. Marcus Thuram, internacional francês, marcou em tempo de compensação (45+1m).

O avançado voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez para empatar, no início do segundo tempo. Thuram chegou ao 15.º golo na época para fazer o 2-2 (49m).

De seguida, a cambalhota no marcador chegou com outro bis, desta vez com assinatura neerlandesa. O defesa Denzel Dumfries faturou aos 58 minutos e bisou na passagem do minuto 72.

O Como conseguiu, ainda, reduzir nos instantes finais. Através de uma grande penalidade, Lucas da Cunha estabeleceu o 4-3 final (88m).

Com este triunfo (4-3), o Inter mantém-se líder isolado com 75 pontos – a nove do segundo Nápoles. O Como, por sua vez, segue em quinto, com 58 pontos.

Noutro jogo deste domingo, houve duelo entre portugueses.

O Bolonha, do ex-FC Porto João Mário, venceu o Lecce (2-0), da dupla ex-Estrela da Amadora Tiago Gabriel e Danilo Veiga.

Remo Freuler, médio internacional suíço, fez o primeiro do encontro aos 26 minutos. Já em tempo de compensação, Riccardo Orsolini, avançado que está na nona época no Bolonha, fez o 2-0 final (90+2m).

Com este triunfo (2-0), o Bolonha segue na oitava posição com 48 pontos – a nove dos lugares europeus. O Lecce, por sua vez, encontra-se em lugar de descida – 18.º com 27 pontos.

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