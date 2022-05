O Milan podia festejar já neste domingo a conquista do título na Serie A, mas tal só aconteceria se o Inter não vencesse na deslocação a Cagliari. Ora, os nerazzurri não vacilaram e arrancaram um triunfo por 3-1.

Matteo Darmian adiantou os homens de Milão (25m) e Lautaro Martínez fez um bis (51m e 84m). Pelo meio, Lykogiannis (53m) ainda reduziu para o conjunto caseiro.

A luta pelo scudetto está ao rubro: o Milan é primeiro, com 83 pontos, mais dois do que o Inter. A equipa do português Rafael Leão visita o Sassuolo na próxima jornada e precisa apenas de um empate para sagrar-se campeã, já que tem vantagem no confronto direto. Já os nerazzurri, recebem a Sampdoria.