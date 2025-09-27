Internacional
Itália: Inter vence no reduto do Cagliari
«Nerazzurri» ascende à condição à terceira posição
O Inter venceu (2-0) na visita ao reduto do Cagliari. Os «nerazzurri» vencem, assim, pela segunda vez consecutiva na Liga e ascendem, à condição, à terceira posição.
Do lado do Cagliari, o ex-FC Porto Zé Pedro alinhou de início. Lautaro Martínez abriu o marcador logo aos nove minutos de jogo. Francesco Esposito saltou do banco aos 64 minutos e sentenciou a partida (82m).
Com esta vitória por 2-0, o Inter é, para já, terceiro com nove pontos. O Cagliari assume a nona posição, com sete pontos.
