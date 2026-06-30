O Inter de Milão comunicou as saídas de Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, que terminam contrato esta terça-feira.

O guarda-redes suíço, de 37 anos, despede-se dos «nerazzurri» ao fim de três temporadas, nas quais somou 139 jogos, sem sofrer golos em 66 deles. No total, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Itália e uma Supertaça de Itália.

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Por sua vez, o central dos Países Baixos, de 34 anos, esteve ligado ao clube nas últimas oito épocas, sendo associado a uma transferência para o Panathinaikos neste verão. No total, foram 296 encontros, com 13 golos e sete assistências, que contribuíram para quase uma dezena de títulos (nove).

🏃‍♂️ 296 Presenze

⚽ 13 Gol

🏆 9 Trofei

E una storia lunga otto anni costruita giorno dopo giorno 👣



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Matteo Darmian, defesa italiano de 36 anos, passou as últimas seis épocas no Inter e somou 13 golos e outras tantas assistências em 218 partidas. Darmian ergueu nove títulos: três campeonatos, três Taças de Itália e três Supertaças italianas.

🏃‍♂️ 218 Presenze ⚽ 13 Gol 🏆 9 Trofei E un cammino condiviso, ricco di ricordi da custodire 🔏 👉 https://t.co/paIoa4exfG pic.twitter.com/fB8wShCQp3 — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Já o central Acerbi, de 38 anos, estava no clube desde 2022/23, quando chegou da Lazio. Pelo Inter, Acerbi somou 148 jogos e cinco golos, além de ter conquistado seis troféus.