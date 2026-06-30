OFICIAL: Inter anuncia saídas de Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij
Experientes jogadores terminam contrato e vão deixar o clube de Milão
Experientes jogadores terminam contrato e vão deixar o clube de Milão
O Inter de Milão comunicou as saídas de Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, que terminam contrato esta terça-feira.
O guarda-redes suíço, de 37 anos, despede-se dos «nerazzurri» ao fim de três temporadas, nas quais somou 139 jogos, sem sofrer golos em 66 deles. No total, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Itália e uma Supertaça de Itália.
🏃♂️ 139 Presenze
🧤 66 Clean Sheet
🏆 4 Trofei
E ogni pagina scritta insieme che resterà parte della nostra storia ✍️
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— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
Por sua vez, o central dos Países Baixos, de 34 anos, esteve ligado ao clube nas últimas oito épocas, sendo associado a uma transferência para o Panathinaikos neste verão. No total, foram 296 encontros, com 13 golos e sete assistências, que contribuíram para quase uma dezena de títulos (nove).
🏃♂️ 296 Presenze— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
⚽ 13 Gol
🏆 9 Trofei
E una storia lunga otto anni costruita giorno dopo giorno 👣
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Matteo Darmian, defesa italiano de 36 anos, passou as últimas seis épocas no Inter e somou 13 golos e outras tantas assistências em 218 partidas. Darmian ergueu nove títulos: três campeonatos, três Taças de Itália e três Supertaças italianas.
🏃♂️ 218 Presenze
⚽ 13 Gol
🏆 9 Trofei
E un cammino condiviso, ricco di ricordi da custodire 🔏
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Já o central Acerbi, de 38 anos, estava no clube desde 2022/23, quando chegou da Lazio. Pelo Inter, Acerbi somou 148 jogos e cinco golos, além de ter conquistado seis troféus.
🏃♂️ 148 Presenze
⚽ 5 Gol
🏆 6 Trofei
E quei momenti impressi per sempre nei nostri cuori 🫀
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