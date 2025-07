O Inter de Milão anunciou, este sábado, a contratação do avançado Ange-Yoan Bonny.

O jogador de 21 anos chega do Parma, onde trabalhou com Cristian Chivu, agora treinador dos «nerazzurri».

Nascido na Costa do Marfim, Ange-Yoan Bonny é internacional jovem por França, de onde saiu em 2021, quando jogava no Châteauroux, para ingressar no Parma.

Na última temporada, em 38 jogos, marcou seis golos e deu quatro assistências.

Segundo a imprensa italiana, o negócio ficou fechado por 23 milhões de euros mais bónus.