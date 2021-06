O futebolista Bader Al-Mutawa estabeleceu, esta sexta-feira e aos 36 anos, um novo recorde de internacionalizações por uma seleção: fez o seu 185.º jogo pelo Kuwait.

Al-Mutawa fê-lo no jogo ante o Bahrain, a contar para as qualificações da Taça Árabe, ultrapassando em definitivo o anterior recorde, que pertencia ao egípcio Ahmed Hassan, com 184 jogos.

Esta marca é perseguida de perto por alguns jogadores ainda no ativo, um deles o português Cristiano Ronaldo, que leva 178 internacionalizações por Portugal e está no quinto lugar desta lista. À sua frente tem outro internacional no ativo, mas que nem foi convocado para o Euro 2020: o espanhol Sergio Ramos (180 jogos por Espanha).

Bader Al-Mutawa foi selecionado pela primeira vez para representar o Kuwait em setembro de 2003, com 18 anos e 237 dias, e, desde então, jogou contra 84 equipas diferentes e marcou 54 golos.