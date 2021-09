A liga francesa anunciou esta segunda-feira que o embate entre o Nice e o Marselha, relativo à 3.ª jornada da Ligue 1, vai ser repetido a 27 de outubro, à porta fechada, num estádio ainda a designar.

Recordamos que o embate entre os dois emblemas do sul de França foi interrompido aos 75 minutos, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0, devido a uma invasão de campo. O incidente aconteceu quando Payet, jogador do Marselha, «devolveu» uma garrafa para a bancada, depois de ter sido «bombardeado» por vários objetos no relvado.

Em poucos segundos, dezenas de adeptos saltaram das bancadas para o relvado e levaram o árbitro a interromper a partida por questões de segurança.

Já se sabia que o jogo ia ser repetido à porta fechada em campo neutro, mas ficou-se agora a saber que o jogo vai ser disputado às 21 horas (menos uma em Portugal) do dia 27 de outubro, faltando agora designar o local do jogo.