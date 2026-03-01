O ataque militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irão paralisou, este domingo, provas continentais de futebol no Médio Oriente e algumas competições nacionais, em resultado também da retaliação iraniana contra vários países da região.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu, este domingo, adiar todos os jogos das três principais provas de clubes agendados para os próximos dias no Médio Oriente, por razões de segurança. Entre os jogos, estão os da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Al Ittihad, da Arábia Saudita, que é treinado pelo português Sérgio Conceição e tem no plantel os futebolistas lusos Danilo e Roger Fernandes, é um dos clubes afetados na Champions asiática, tal como o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, orientado pelo igualmente português Paulo Sousa.

Na prova secundária, a Liga dos Campeões 2, foi adiado, entre outros, o encontro da primeira mão dos quartos de final entre o Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) treinado pelo português Rui Vitória, e o Al Nassr (Arábia Saudita), orientado Jorge Jesus e que conta no plantel com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e João Félix.

«Tendo em consideração a evolução da situação no Médio Oriente (…), as partidas previstas para 2 e 3 de março de 2026 na região ocidental serão reagendadas», informou, em comunicado, a AFC, que também adiou os jogos marcados para este domingo naquela região.