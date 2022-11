As autoridades iranianas detiveram esta quinta-feira o futebolista Voria Ghafouri, acusado de espalhar propaganda contra a Estado do Irão, de acordo com AFP, citando a agência de notícias Fars.

De acordo com a mesma fonte, o jogador de 35 anos foi detido após uma sessão de treino no Foolad, seu clube atual, sob a acusação de «denegrir a reputação da equipa nacional e espalhar propaganda contra o Estado».

Ghafouri esteve nos convocados do Irão do Campeonato do Mundo de 2018, mas não foi um dos eleitos para a edição deste ano da prova.

Nos últimos dois meses, o Irão tem vivido momentos tumultuosos com manifestações provocadas pela morte da curda-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, depois de ter sido presa por uma suposta violação código do vestuário da país. Os protestos transformaram-se num amplo movimento contra a teocracia governante.