O empresário de Mehdi Taremi, antigo jogador do FC Porto, rejeitou através das redes sociais que o seu cliente vá combater pelas forças armadas do Irão, na sequência do conflito aberto no sábado com os Estados Unidos da América e Israel.

Nos últimos dias, uma notícia originada na imprensa turca que dava conta da intenção do jogador em abandonar o Olympiakos e alistar-se no exército do seu país circulou amplamente nas redes sociais.

Atribuía ainda declarações ao próprio jogador. «O meu país precisa de mim», podia ler-se. Porém, o empresário Federico Pastorello, que representa o iraniano, rejeitou essa tese.

«Nas últimas horas, declarações atribuídas a Mehdi Taremi têm estado a circular que não refletem a realidade da situação. O jogador está completamente focado no seu trabalho, em Atenas, e no seu caminho profissional, com compromisso e determinação», começou por dizer.

«Numa período delicado como este, é importante evitar interpretações fora do contexto ou reconstruções imprecisas. Nós confiamos no sentido de responsabilidade e no respeito de toda a gente», atira o italiano, identificando ainda o perfil de Mehdi Taremi.

Taremi tem 33 anos e tem 102 internacionalizações e 56 golos pela seleção do Irão. Além do Olympiakos, Taremi representou Inter de Milão, FC Porto e Rio Ave.