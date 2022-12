A família de Ali Daei foi impedida de deixar o Irão pelo regime de Teerão, noticia a agência Reuters.



A esposa e o filho do antigo goleador iraniano foram impedidas de deixar o país quando seguiam num voo com destino a Doha. O avião que transportava a família de Ali Daei foi intercetado e obrigado a aterrar na ilha de Kish.



Ali Daei uniu-se aos protestos após a morte de Mahsa Amini. Na altura, o ex-internacional iraniano publicou uma animação do movimento «Libertem o cabelo» nas redes sociais e manifestou o apoio às mulheres iranianas. «Estarei sempre do vosso lado», escreveu.

Ali Daei continuou a viver no Irão e viu as autoridades iranianas confiscarem-lhe o passaporte pela ousadia.