A Federação Iraniana de Futebol pediu ao parlamento que aprove uma lei que permita a presença de espetadoras nos estádios, o que até agora é proibido.

«Um projeto de lei foi enviado pela Federação Iraniana de Futebol à Assembleia Nacional Islâmica. Depois de aprovado, a presença de mulheres será permitida [nos estádios]», sustentou secretário-geral do organismo, Hassan Kamrani Far

A pretensão da federação terá, no entanto, de superar a resistência do parlamento iraniano, que é amplamente dominado por ultraconservadores e líderes religiosos e que até agora se opuseram à presença feminina nos estádios de futebol.



De resto, desde a Revolução Islâmica de 1979 que as mulheres estão proibidas de aceder aos estádios, oficialmente para protegê-las da grosseria masculina.

A FIFA vem pressionando há anos para que o Irão abra os seus estádios às mulheres, mas até 2019 Teerão só permitiu que um número limitado de mulheres assistisse a algumas partidas.

Em outubro de 2019, as mulheres tiveram a excecional oportunidade de assistir ao jogo do Irão com o Camboja, no estádio Azadi, em Teerão, integrado na fase de qualificação para o Mundial de 2022.