Irão: Esteghlal de Sá Pinto inicia o campeonato a vencer o campeão
Equipa orientada pelo português «vinga» desaire na Supertaça frente ao Tractor
Ricardo Sá Pinto conduziu o Esteghlal Tehran a um triunfo, por 1-0, na casa do Tractor, campeão em título, na ronda de estreia da Liga do Irão.
O único golo do encontro surgiu ao minuto 67, apontado por Mohammadhossein Eslami, assistido por Saeid Saharkhizan.
O triunfo permitiu ao Esteghlal Tehran "vingar" a derrota na Supertaça, por 2-1, diante do mesmo adversário, no passado dia 11 de agosto.
O ex-Sporting, Antonio Adán, foi titular na baliza do Esteghlal Tehran, que assume a liderança do campeonato iraniano a par do Kheybar Khorramabad, do Peykan, do Gol Gohar e do Chadormalu.
Na próxima jornada, o Esteghlal Tehran recebe o Zob Ahan.
