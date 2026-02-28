Uma folga inesperada permitiu a Antonio Adán, antigo guarda-redes do Sporting que atualmente representa o Esteghlal, deixar o Irão, esta manhã, antes dos bombardeamentos à capital do país, Teerão, pelos Estados Unidos da América e Israel.

Ao jornal Marca, Adán explicou: «Estamos em contacto com a embaixada de Espanha desde que os protestos começaram e se falou de um possível ataque ao Irão. Agora temos de aguardar por novidades do nosso clube.»

Depois da vitória frente ao Fajr Sepasi (2-1), para a Liga iraniana, o treinador do Esteghlal, equipa que era orientada até há poucos dias pelo português Ricardo Sá Pinto, concedeu dois dias de folga ao plantel, aproveitados por Adán para viajar até Madrid.

Os encontros da 23.ª jornada do campeonato local que estavam agendados para este fim de semana foram, entretanto, adiados.

Na Liga iraniana joga também o médio português Ricardo Alves, que representa o Sepahan.