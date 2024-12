O comitê de ética da Federação Iraniana de Futebol convocou Ramin Rezaeian, jogador do Esteghlal e da seleção iraniana, que abraçou uma adepta antes de um jogo do campeonato nacional, informou esta sexta-feira a agência de notícias Tasnim.

Segundo a lei islâmica em vigor no Irão desde 1979, um homem não pode ter contato físico com uma mulher fora do círculo familiar e por isso, Rezaeian terá de depor sobre os acontecimentos antes da partida frente ao Chadormalu.

A Federação Iraniana ainda não se pronunciou em relação à convocatória.

De recordar, em abril, Hossein Hosseini, guarda-redes do Esteghlal, foi suspenso após abraçar uma adepta durante uma partida do campeonato.

Na altura, a imprensa do país avançou que a Federação tinha condenado Hosseini com uma multa equivalente a 4.700 dólares por «mau comportamento para com os agentes de segurança durante a partida».