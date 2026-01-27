O Esteghlal FC, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, recebeu e venceu o Esteghlal Khuzestan por 1-0 esta terça-feira, em jogo da 18.ª jornada da liga iraniana.

Uma coisa é certa: este ano civil, Sá Pinto não conhece o sabor da derrota. Depois de uma vitória a abrir 2026 ante o Sepahan, por 2-1, seguida de dois empates consecutivos sem golos, a formação orientada pelo treinador português voltou a vencer, desta vez frente à equipa que ocupa o 12.º lugar.

O golo da partida foi apontado por Saman Fallah ao minuto 56, que apontou o segundo golo da temporada na conta pessoal.

Com este triunfo, o Esteghlal FC de Ricardo Sá Pinto chegou aos 32 pontos na liga iraniana e iguala, em termos pontuais, o primeiro lugar da tabela classificativa, ocupado agora, à condição, pelo Tractor, que também venceu esta terça-feira, fora, frente ao Aluminium Arak, por 1-0.

Persepolis e Sepahan, que têm 31 pontos cada, têm menos um jogo: só jogam na quarta-feira.