«Foi encontrada, na mala traseira, uma pessoa envolvida num saco preto, com sinais de violência.» Foi assim que as autoridades da cidade mexicana de Tijuana confirmaram à agência AFP que o corpo de uma pessoa foi descoberto num carro abandonado no parque de estacionamento de um supermercado junto ao local onde está instalada a comitiva do Irão.

De acordo com alguns testemunhos, o corpo apresentava sinais avançados de decomposição, o que tornou a descoberta ainda mais impactante.

A seleção do Irão prepara, em Tijuana, a participação no Mundial 2026, no qual se estreia na próxima terça-feira (02h00) frente à Nova Zelândia.