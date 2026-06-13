Internacional
Há 1h e 55min
Mundial 2026: encontrado corpo num carro junto ao centro de treinos do Irão
Informação foi confirmada pelas autoridades mexicanas
RAS
Informação foi confirmada pelas autoridades mexicanas
RAS
«Foi encontrada, na mala traseira, uma pessoa envolvida num saco preto, com sinais de violência.» Foi assim que as autoridades da cidade mexicana de Tijuana confirmaram à agência AFP que o corpo de uma pessoa foi descoberto num carro abandonado no parque de estacionamento de um supermercado junto ao local onde está instalada a comitiva do Irão.
De acordo com alguns testemunhos, o corpo apresentava sinais avançados de decomposição, o que tornou a descoberta ainda mais impactante.
A seleção do Irão prepara, em Tijuana, a participação no Mundial 2026, no qual se estreia na próxima terça-feira (02h00) frente à Nova Zelândia.
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TAGS: Internacional Irão México Tijuana Violência
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