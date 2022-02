O presidente da Federação Iraniana de Futebol foi demitido do cargo que ocupava há cerca de um ano.

De acordo com o jornal do governo do Irão, Shahaboddin Azizi-Khadem é acusado de «falta de transparência financeira» e da assinatura de um contrato com uma empresa sionista - que defende o direito à autodeterminação do povo judeu - para importar o sistema de VAR para esta república islâmica.

Durante o curto período em que Azizi-Khadem ocupou a presidência da federação, as mulheres iranianas foram autorizadas, pela primeira vez em mais de dois anos, a assistir a uma partida de futebol no Estádio Azadi, em Teerão, no passado mês de janeiro.