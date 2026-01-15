O treinador Ricardo Sá Pinto, que se tinha refugiado na embaixada portuguesa no Irão, é um dos oito portugueses que deixaram o país nas últimas horas. A informação é avançada pela CNN Portugal.

A representação portuguesa em Teerão foi encerrada temporariamente, revela um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual é feito o ponto da situação sobre os portugueses no país.

«Todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano. Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (sete dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país», acrescenta a nota.

Sá Pinto era treinador do Esteghlal desde julho do ano passado. No plantel do clube de Teerão está o antigo guarda-redes do Sporting, Antonio Adán.

O Irão continua em estado de sítio pelos protestos da população, que pede melhores condições de vida e uma mudança do regime.