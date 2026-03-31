O Irão deslocou-se até à Turquia para golear a seleção da Costa Rica por 5-0, num jogo marcado por uma homenagem às crianças iranianas mortas na guerra com os Estados Unidos.

No momento da entrada das equipas em campo, o plantel trouxe fotografias de algumas das vítimas, sob o olhar atento de Gianni Infantino, presidente da FIFA. 

Quanto ao jogo, Mehdi Tarem «bisou» da marca dos onze metros, aos 19 e 34 minutos, sendo que ao intervalo o Irão já vencia por uns expressivos 4-0. Gholizadeh, Mohebi e Ghaedi apontaram os restantes golos dos «visitantes», que como se sabe estão apurados para o Mundial 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ainda que não esteja confirmada a presença na competição, devido ao conflito com os norte-americanos. 

