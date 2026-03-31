Taremi «bisa» em jogo marcado por homenagem às crianças mortas no Irão
Iranianos prestam tributo antes da goleada contra a Costa Rica (5-0)
O Irão deslocou-se até à Turquia para golear a seleção da Costa Rica por 5-0, num jogo marcado por uma homenagem às crianças iranianas mortas na guerra com os Estados Unidos.
No momento da entrada das equipas em campo, o plantel trouxe fotografias de algumas das vítimas, sob o olhar atento de Gianni Infantino, presidente da FIFA.
🚨 Iran’s national team paid tribute to children killed in the war involving the USA and Israel ahead of their match against Costa Rica in Antalya. 🕊️— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 31, 2026
The players marked the moment with an emotional gesture to honour the young lives lost.
Quanto ao jogo, Mehdi Tarem «bisou» da marca dos onze metros, aos 19 e 34 minutos, sendo que ao intervalo o Irão já vencia por uns expressivos 4-0. Gholizadeh, Mohebi e Ghaedi apontaram os restantes golos dos «visitantes», que como se sabe estão apurados para o Mundial 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ainda que não esteja confirmada a presença na competição, devido ao conflito com os norte-americanos.