Nesta terça-feira, realizaram-se vários encontros de qualificação para o Mundial 2026 no continente asiático. O ex-FC Porto Mehdi Taremi marcou o primeiro golo do Quirguistão-Irão, na tarde desta terça, na vitória iraniana por 3-2.

Logo aos 12 minutos, o atleta do Inter abriu o marcador. Os colegas Hardani e Azmoun fizeram os outros dois tentos. Por outro lado, Kojo bisou e ainda deu esperanças ao país da Ásia Central.

Com este resultado, o Irão reforça a liderança no Grupo A, com 16 pontos, e aproxima-se da qualificação. Já o Quirguistão tem apenas três e fica com a vida mais complicada.

Noutro jogo disputado à mesma hora, a Palestina resistiu ao domínio avassalador da Coreia do Sul e empatou. O resultado ficou 1-1, com os palestinianos (que atravessam um grave conflito armado) a marcarem primeiro por intermédio de Al Qanbar.

Quatro minutos depois, Son Heung Min empatou o jogo mas os coreanos não conseguiram partir para a frente do marcador. A Coreia do Sul lidera o Grupo B, com 14 pontos. A Palestina continua sem ganhar, ao fim de seis jogos, e soma três pontos.